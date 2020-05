Per bambini che hanno avuto la malattia di Kawasaki non vi è al momento alcuna prova scientifica che siano esposti ad un rischio maggiore di contrarre l’infezione da Sars-CoV-2 o di una recidiva. Lo scrive l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel primo piano pubblicato oggi sul suo sito.

Alcuni studi descrivono una sindrome infiammatoria acuta multisistemica fra bimbi e adolescenti, associata a positività per il Sars-CoV-2 o presenza di anticorpi che sembrerebbe condividere alcune caratteristiche con la Kawasaki ma, secondo l’Ecdc ((European centre for disease prevention and control) e l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) sarebbe una forma differente da Kawasaki e ancora da definire.

Il rapporto dell’Iss fa riferimento a un documento pubblicato dall’Ecdc (European centre for disease prevention and control) il 15 maggio in cui vengono riportati 230 casi sospetti nell’Unione Europea e nel Regno Unito, con due decessi. I piccoli pazienti colpiti hanno un’età media di 7-8 anni, fino 16 anni, e hanno presentato un interessamento multisistemico grave, a volte con necessità di ricovero in terapia intensiva. Il reale numero di questi soggetti è ancora in fase di valutazione, così come il preciso inquadramento di questa condizione, attualmente chiamata «sindrome infiammatoria acuta multisistemica».