È notte fonda quando il gelido silenzio di Donetsk viene improvvisamente interrotto dal rumore delle esplosioni e dalle luci dei fuochi d’artificio. Il presidente russo Vladimir Putin ha appena annunciato in televisione il riconoscimento delle due repubbliche separatiste del Donbass e i militanti filorussi iniziano a festeggiare. Circa trenta persone si ritrovano in piazza Lenin, nel centro città, e fanno esplodere petardi e mortaretti. Alcuni sventolano bandiere russe, qualcuno passa in macchina suonando il clacson e cantando l’inno dell’armata rossa.

Nel giro di mezz’ora, però, le strade si svuotano ed il silenzio torna sulla città. Nella piazza rimane solo Alexandr Kofman, ex ministro degli esteri della Repubblica di Donetsk, che coordina i festeggiamenti. «Stanotte celebriamo la vittoria...