«I bambini non sono fonti di infezione e non sono diffusori del nuovo coronavirus»: lo ha dichiarato oggi la ministra tedesca della Famiglia, Franziska Giffey presentando i dati provvisori di uno studio sulla diffusione della COVID-19 negli asili svolto nei mesi scorsi, in conferenza stampa a Berlino.

Gli asili non sono dei focolai di infezione, riferisce lo studio fatto in collaborazione con il Koch Institut. Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha aggiunto che i risultati mostrano «che le cose vanno molto bene nelle strutture per la prima infanzia» e che per questo le limitazioni nelle scuole e negli asili devono essere «l’ultimo mezzo» a cui ricorrere, anche nelle regioni dove l’incidenza del virus è alta.