I militanti dell’ISIS soprannominati i ‘Beatles’ sono stati estradati negli Stati Uniti. Lo rende noto la BBC. Erano in custodia militare statunitense in Iraq. Gli uomini, Alexanda Kotey e El Shafee Elsheikh (oltre loro faceva parte del gruppo anche Mohammed Emwazi, noto come «Jihadi John», che morì in un attacco di droni), furono soprannominati così da degli ostaggi per il loro accento britannico.