Boeing ha informato clienti e fornitori di prevedere un ritorno in servizio del 737 Max alla metà del 2020. Il comunicato di Boeing conferma così le indiscrezioni circolate in precedenza, secondo le quali un via libera delle autorità per il 737 Max non sarebbe arrivato prima di giungo o luglio. «Il ritorno in servizio in sicurezza del 737 Max è la nostra priorità», afferma Boeing.