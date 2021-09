«Sarei felice che i calciatori si impegnassero in una campagna di vaccinazione», ha dichiarato Vitia in un’intervista pubblicata alla SonntagsZeitung. Ma altre personalità dovrebbero utilizzare la loro influenza.

«In situazioni straordinarie anche misure obbligatorie per le persone non vaccinate sono probabilmente necessarie», ha aggiunto Vitia. Ognuno deve capire che la pandemia può essere combattuta soltanto con la vaccinazione. Il Kosovo è stato l’ultimo Paese europeo a iniziare a vaccinare la popolazione il 15 giugno scorso. «Troppo tardi», secondo il ministro.

La situazione negli ospedali del Paese è difficile, ha sottolineato Vitia. Tuttavia il numero di letti negli ospedali è aumentato e il ministro della sanità ha ingaggiato 1’500 specialisti per far fronte alla situazione. Nel corso dell’ultima settimana, le ammissioni sono generalmente diminuite, «ma non possiamo però ancora tirare un sospiro di sollevo».

I media hanno riferito a varie riprese anche di pazienti Covid in Kosovo che erano arrivati nel Paese balcanico dalla Svizzera. Non si può dire che i kosovari siano in collera contro le persone che hanno trasportato il virus «nei bagagli». «Il coronavirus è dappertutto», ha sottolineato Vitia. Quest’ultimo deplora tuttavia che dei compatrioti non si siano fatti vaccinare in Svizzera, quando ne avevano la possibilità.