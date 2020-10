«Con l’arrivo dell’inverno nell’emisfero settentrionale, stiamo assistendo ad un’accelerazione dei casi, in particolare in Europa e Nord America». Lo ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del consueto briefing sul coronavirus.

«Con l’aumento dei casi, aumenta anche il numero di persone che necessitano di posti letto negli ospedali e in terapia intensiva» e anche se i medici curano meglio i pazienti rispetto ai primi giorni della pandemia, «quando la capacità dell’ospedale viene superata, è una situazione molto difficile e pericolosa».

«Troppi Paesi hanno pensato che fosse finita e hanno decelerato nelle loro attività di tracciamento e test», ha aggiunto Mike Ryan, il direttore del programma emergenze dell’OMS: «È difficile ora per Europa e Nord America tornare in una fase di potenziali lockdown, le persone sono esauste e stanche, non è una situazione facile ma c’è ancora speranza».