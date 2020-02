Nonostante la rapida diffusione del coronavirus e la segnalazione di persone contagiate in oltre venti Paesi, i cinesi attualmente in Svizzera non rappresentano alcun pericolo. Nessuno è infetto, ha affermato l’ambasciatore cinese a Berna Geng Wenbing in un’intervista alla NZZ.

Tutti i turisti e residenti cinesi che si trovano nella Confederazione sono stati contattati, ha detto il responsabile della missione diplomatica cinese in Svizzera. Sul territorio elvetico sono rimasti solo pochi turisti. Per i cittadini cinesi è stata istituita una linea telefonica attiva 24 ore su 24.

Inoltre, «tutti i membri dell’ambasciata devono rimanere a casa per 14 giorni al loro ritorno dalla Cina», ha affermato Wenbing. Il ricevimento per il capodanno cinese previsto inizialmente l’8 febbraio è stato annullato per motivi precauzionali. Al momento non è consigliabile riunire centinaia di persone in una sola stanza, afferma l’ambasciatore.