La base militare di Torrejón de Ardoz, nei pressi di Madrid, è pronta per essere utilizzata come punto di prima accoglienza di collaboratori dell’UE sfollati dall’Afghanistan, che poi dovranno essere trasferiti negli Stati membri. Lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares in un’intervista concessa alla stazione radio spagnola privata Cadena Ser.