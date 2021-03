Forze dell’ordine in allerta a Washington per il rischio di nuove azioni verso la sede del Congresso nella giornata di domani, 4 marzo, quando secondo la tesi dei complottisti di QAnon, Donald Trump dovrebbe tornare presidente.

Il 4 marzo è la data in cui dovrebbe avverarsi la premonizione del gruppo di estrema destra secondo cui l’ex presidente Trump tornerà di nuovo alla Casa Bianca. Fino al 1933, infatti, il 4 marzo era il giorno in cui un presidente USA si insediava ed entrava in carica. L’Inauguration Day fu in seguito anticipato al 20 gennaio.