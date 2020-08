Il colore dorato dell’imballaggio del coniglietto di cioccolato di Lindt & Sprüngli non è un marchio protetto in Germania. Il tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera ha respinto in secondo grado un ricorso in tal senso del produttore elvetico.

Una portavoce della Corte ha confermato oggi la notizia, diffusa da diversi media. In base alla sentenza, di fine luglio, altre aziende possono per ora continuare a confezionare i loro coniglietti di cioccolato in un imballaggio dorato.

Lindt & Sprüngli aveva cercato di dimostrare che il colore è fortemente associato al marchio. Secondo i giudici esso non è invece una parte inconfondibile della sua identità, perché dell’assortimento dell’azienda fanno parte anche altri prodotti di altro colore. Il caso è pertanto diverso da quello per esempio del «blu Nivea» o del «lilla di Milka».

Secondo diversi media la vertenza sarà portata fino alla Corte di cassazione federale. Lindt & Sprüngli per ora non ha fornito alcuna informazione in merito.

