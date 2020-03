«È appena uscito uno studio sull’epidemia di COVID-19 in Europa degli epidemiologi dell’Imperial College di Londra, tra i più bravi del mondo. Contiene tanti dati dei quali parleremo, ma ora voglio farvi notare la stima del numero di persone che sono state infettate in Italia al 28 marzo 2020. Questa stima corrisponde al 9,8% della popolazione, quindi intorno a 5,9 milioni di casi. Capite perché i numeri che sentite in tv ogni giorno alle 18 non hanno molto significato?». Lo scrive il noto virologo italiano Roberto Burioni sul sito MedicalFacts, ormai vero e proprio punto di riferimento per quanto concerne l’emergenza sanitaria nella Penisola. Se i dati forniti dall’Imperial College fossero corretti, il coronavirus in Italia avrebbe dunque un tasso di mortalità (ossia numero di persone morte in relazione alla popolazione) di circa lo 0,02% (in Italia gli abitanti sono circa 60,5 milioni, mentre i morti per Covid-19 circa 11 mila), e un tasso di letalità (ossia numero di persone morte in relazione al numero di malati, che non sarebbero gli oltre 100 mila casi risultati positivi al tampone, ma 5,9 milioni ipotizzati dallo studio londinese) di circa lo 0,2%.