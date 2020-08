Lo ribadisce un portavoce della Commissione europea alle domande, mentre un secondo portavoce ricorda che «i controlli alle frontiere non sono» ritenuti «una misura efficace» per contrastare la pandemia.

D’altra parte, proprio per rispondere alla necessità di un maggior coordinamento tra gli Stati membri, di fronte alla recrudescenza del virus, venerdì scorso la Commissione europea ha presentato un documento al gruppo di lavoro tecnico che si occupa della COVID-19, in cui propone criteri comuni per determinare il rischio epidemiologico; un sistema con lo stesso codice a colori per indicare le aree a rischio; ed un approccio comune per i rientri di viaggi da aree ad alto rischio, come test e quarantena.