Giovedì 16 luglio il Governo britannico ha accusato Mosca di essere dietro il gruppo di hacker che ha preso di mira le piattaforme su cui i ricercatori occidentali si scambiano informazioni sui vaccini contro il coronavirus. Sugli ultimi sviluppi negli attacchi informatici abbiamo sentito Pierluigi Paganini, uno dei massimi esperti di sicurezza informatica.

È possibile identificare i responsabili di questi attacchi?

«Con gli anni si sono affinate le tecniche per individuare l’autore di un attacco informatico. Si analizzano i centri di comando utilizzati dagli attaccanti, le modalità di attacco, i codici malevoli che sono utilizzati (ossia software malevoli in grado di intrufolarsi in un computer o in una rete ndr) e gli obiettivi presi di mira. Facendo la somma di questi elementi l’esperto...