(Aggiornato alle 20.00 - Aumentano in tutto il mondo i casi di contagio di coronavirus, mentre il numero di morti ha superato quota 11 mila. Diversi Paesi iniziano ad applicare misure drastiche, mentre Wuhan, focolaio della pandemia, non ha riportato nuovi casi per il secondo giorno di fila. L’ateneo statunitense Johns Hopkins University registra 11.147 decessi in tutto il mondo, un totale di 265.495 casi di contagio confermati e 87.363 persone guarite. La soglia dei 9 mila decessi nel mondo era stata superata solo ieri.

Francia, 1.617 casi e 78 morti in più

Sono saliti nelle ultime 24 ore a 12.612 i casi di coronavirus in Francia, 1.617 in più di ieri. Lo ha annunciato nel punto stampa serale il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Sono 78 le persone morte da ieri, e il totale dei decessi è salito a 450. Salomon ha precisato che questa sera sono 5.226 le persone ricoverate in ospedale in tutto il Paese, di cui 1.297 in rianimazione. Il direttore generale della Sanità ha enumerato in 1’587 il numero dei guariti dimessi dagli ospedali

Germania, crescono a oltre 18 mila i casi

Salgono a oltre 18 mila i casi confermati di coronavirus e 52 morti, riferisce Sueddeutsche Zeitung online. Stamattina l’Istituto Robert Koch ne registrava ancora 13’957. I Land più colpiti continuano ad essere il Nordreno-Westfalia, con 5’734 casi, la Baviera con 3’107 e il Baden-Württemberg con 2’748.

Trump esclude un «lockdown» nazionale

In una conferenza stampa alla Casa Bianca sul coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso per ora un lockdown su scala nazionale: «Non è necessario, lo hanno fatto la California e New York ma la situazione non è ovunque la stessa», ha detto. Trump ha inoltre annunciato di aver firmato ieri sera il ricorso al Defense Production Act, la legge che risale al conflitto con la Corea e che consente al presidente di potenziare la produzione delle aziende private per beni strategici, come mascherine e respiratori. Intanto sono almeno 202 i pazienti morti per coronavirus, mentre i casi positivi hanno superato i 15 mila: è l’ultimo aggiornamento della situazione negli Stati Uniti.

Regno Unito, impennata di morti, primo ospedale nel caos e pub chiusi

S’impennano a 184 i morti accertati per coronavirus nel Regno Unito, con un nuovo picco di 40 decessi in più in un giorno secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Sanità britannico. Mentre un primo ospedale, il Northwick Park Hospital di Harrow, un sobborgo di Londra, dichiara formalmente di essere in crisi per il numero di pazienti ricoverati per sospetto contagio da Covid-19: segnalando di essere alla prese con un «incidente grave», avendo esaurito i suoi 33 posti letto disponibili ad hoc. Boris Johnson ha annunciato l’ordine di chiusura da stanotte di pub, ristoranti (esclusi take away) cinema, teatri, palestre, negozi e club a causa dell’emergenza coronavirus. Si tratta di un primo passo verso un lockdown più generalizzato non ancora adottato. Il premier ha poi confermato l’obiettivo di «invertire la tendenza» dei contagi «in 3 mesi» in tutto il Regno Unito, ma ridimensionandolo a «un’ambizione» attraverso «nuovi test, nuovi farmaci, nuove tecnologie», oltre «all’enorme sforzo e sacrificio» sul distanziamento sociale.

In Grecia quasi 500 casi

Sono saliti a 495 (un aumento di 31 in 24 ore) i casi di contagio da coronavirus in Grecia, dove si registrano nove morti. Lo ha detto l’infettivologo Sotiris Tsiodras nel suo briefing quotidiano insieme al viceministro per la Protezione del cittadino (equivalente all’Interno) Nikos Chardalia. Intanto, la regione dell’Attica, dove si trova Atene, ha annunciato la chiusura di tutti gli spazi verdi pubblici, dopo che nei giorni scorsi molta gente di è riversata in queste aree con affollamenti pericolosi. Il governo ha proibito da ieri gli assembramenti di più di 10 persone.

Air France e Airbus verso la richiesta di aiuti di Stato

Air France e Airbus sarebbero pronte a chiedere i prestiti garantiti dal governo francese dopo che l’epidemia di coronavirus sta prosciugando la liquidità delle due aziende, sotto pressione come tutte quelle appartenenti al settore del trasporto aereo. È quanto riporta Bloomberg, affermando che le due aziende sarebbero tra le prime a fare ricorso agli aiuti di Stato.

Auto: a rischio 14 milioni di posti lavoro in Europa

«L’industria automobilistica sta attraversando la sua crisi peggiore. Con l’arresto di tutta la produzione e la chiusura della rete di vendita sono in gioco 14 milioni di posti di lavoro in Europa». A lanciare l’allarme è Eric-Mark Huitema, direttore generale dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei, che chiede «azioni forti e coordinate a livello nazionale e d europeo per dare un sostegno immediato alla liquidità delle case automobilistiche, ai loro fornitori e ai rivenditori».

In Russia i casi di contagio sono 253

Il numero di casi di coronavirus in Russia è salito da 199 a 253 nell’ultimo di giorno. Lo afferma il centro nazionale per la lotta all’epidemia, citato dall’agenzia Tass. Di questi, 33 casi sono a Mosca.

Stati Uniti: sospeso l’addestramento in Iraq per combattere l’Isis

Gli Usa sospendono l’addestramento in Iraq per combattere contro l’Isis a causa del coronavirus. Lo riferisce la Cnn citando un ufficiale del Pentagono, che ha annunciato quindi il riposizionamento di alcune unità e la partenza di altre nei prossimi giorni.

I casi in Olanda sono quasi 3 mila

L’Olanda registra un totale di 106 morti e 2.994 persone positive al coronavirus. I nuovi dati segnalati dalle autorità locali tengono conto dell’aggiornamento delle ultime 24 ore: 30 gli ultimi pazienti morti, mentre sono 534 i nuovi casi di infezione dalla giornata di ieri. Del totale delle persone contagiate 725 lavorano in ambito sanitario, mentre i pazienti ricoverati sono 489. La maggior parte delle persone risultate positive al coronavirus si è registrata nel Brabante settentrionale (1.012).

In Belgio 2.257 contagi

Salgono a 2.257 i contagi da coronavirus in Belgio, mentre i decessi sono ormai 37. Lo hanno comunicato le autorità competenti durante la conferenza stampa quotidiana per fare il punto sulla pandemia. Nelle ultime 24 ore, nel Paese sono stati registrati 16 nuovi decessi e 462 casi positivi al virus. Finora, sono stati effettuati oltre 23mila test (2.200 solo ieri), principalmente su persone che presentavano già sintomi gravi. Crescono anche i ricoveri in ospedale: ad oggi sono 837, 203 dei quali effettuati nelle ultime 24 ore. Fra i pazienti in ospedale, 164 sono in terapia intensiva, 114 necessitano di un’assistenza respiratoria.

Superati i mille contagi in Portogallo

In Portogallo è stata superata la soglia dei mille contagi da coronavirus, con un aumento del 30% nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie, citate dai media locali. I casi confermati ad oggi sono 1.020. Oltre 120 sono ricoverati in ospedale, una ventina in terapia intensiva. E sono stati effettuati test di cui si attende l’esito su altre 850 persone. Diverse migliaia i casi sospetti. In Portogallo, dove finora sono morte 6 persone, le autorità nei giorni scorsi hanno dichiarato lo stato d’emergenza per ridurre gli spostamenti e i contatti della popolazione.

La situazione in Medio Oriente

Con un balzo di oltre 100 casi è salito a 705 il numero in Israele dei positivi all’infezione da coronavirus. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale spiegando che la crescita (+23%) è dovuta in parte all’incremento dei test in tutto il Paese che negli ultimi giorni è passato dai 500-700 quotidiani a circa 2.200. Degli oltre 700, sono 10 i casi gravi mentre la maggior parte ha sintomi lievi. In Iran altre 149 persone contagiate dal coronavirus sono decedute nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 1.433. I casi confermati salgono a 19.644, con 1.237 nuovi contagi in un giorno. I guariti aumentano a 6.745. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran. Il governo siriano invece smentisce le voci, sempre più insistenti, di casi positivi alla Covid-19 e afferma di essere impegnato su tutti i fronti per prepararsi all’espandersi della pandemia. Il ministro della salute siriano, Nizar Yazigi, citato dall’agenzia governativa Sana, ha detto: «finora in Siria non ci sono casi positivi». Yazigi ha inoltre affermato che l’unica fonte ufficiale sul coronavirus è il ministero e non i social network, su cui da giorni appaiono invece notizie, non confermate, di «centinaia di casi positivi» nelle regioni costiere, a Damasco e nella Siria centrale. Nessun caso positivo è stato inoltre registrato nelle altre zone siriane controllate però da diversi attori politici e militari: nell’est e nel nord-est ci sono le forze turche, curde e americane; nel nord-ovest solo le forze turche assieme a miliziani cooptati da Ankara. Nelle regioni nord-occidentali di Idlib e Aleppo, sotto controllo turco, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di esser pronta a cominciare a sottoporre la popolazione ai tamponi.

Germania, la Baviera ordina il «lockdown»

Arriva la prima decisione d’emergenza da parte della Germania per far fronte alla diffusione del coronavirus: la Baviera ha deciso di ordinare il «lockdown». Secondo il provvedimento sarà possibile uscire di casa solo per fare acquisti indispensabili, andare in farmacia o dal medico, aiutare persone bisognose, visitare il proprio partner o per fare sport. Le attività fisiche saranno consentite però solo da soli o al massimo in coppia. Domenica, come è noto, la cancelliera Angela Merkel ed i governatori dei Land si consulteranno per decidere un’eventuale estensione di queste misure a tutto il Paese.

Macron: «È solo l’inizio, ma lo Stato regge»

La Francia è solo «all’inizio della crisi» del coronavirus, ma «lo Stato regge»: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, recandosi alla cellula interministeriale di crisi per fare il punto sull’evoluzione della pandemia. Alla riunione della cellula interministeriale, nei sotterranei del ministero dell’Interno in place Beauvau, nel cuore di Parigi, seguirà un consiglio di Difesa per esaminare gli aspetti sanitari e di continuità della macchina economica, ha precisato il presidente dinanzi alle telecamere. «Abbiamo preso misure eccezionali per assorbire questa prima ondata. La crisi mobilita tutti e riguarda tutti gli aspetti della vita della nazione». E ancora: «Lo Stato regge, saremo in grado di affrontare la situazione fino alla fine», ha concluso, ringraziando i ministri di essere presenti «mattino, mezzogiorno, sera, e anche la notte»..

Mosca non pensa ancora alla quarantena

La quarantena a Mosca non è attualmente allo studio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Non è attualmente in discussione», ha detto in risposta alla domanda se Mosca possa essere completamente chiusa per combattere la diffusione del virus. Lo riporta la Tass. Diversi media negli ultimi giorni hanno riportato con insistenza le indiscrezioni di un blocco totale della capitale se il numero di contagiati dovesse toccare quota 800. Mosca considera importante il consolidamento degli sforzi dei medici di tutto il mondo per creare il vaccino contro il coronavirus, ha aggiunto Peskov. «Qui siamo sulla stessa barca, gli sforzi consolidati dei nostri medici virologi nazionali e gli sforzi internazionali dei medici specialisti sono importanti per trovare il protocollo di trattamento più efficace per questa malattia e sviluppare il vaccino il più presto possibile», ha sottolineato.

L’Austria prolunga le limitazioni agli spostamenti

L’Austria ha prolungato le limitazioni agli spostamenti fino al 13 aprile. L’obiettivo - comunica il governo - è la riduzione del rischio contagi negli spazi pubblici. Nel frattempo anche la chiesa cattolica ha confermato lo stop alle messe e il rinvio di cresime e prime comunioni. Le chiese restano però accessibili. L’andamento dei contagi da coronavirus in Austria è «incoraggiante», ha affermato oggi il cancelliere Sebastian Kurz nonostante l’estensione delle misure restrittive. Lo riferisce il Guardian. Nel Paese finora si contano oltre 2.200 casi di Covid-19 e sei morti. Le autorità lunedì scorso hanno imposto rigide restrizioni ai movimenti.

La Gran Bretagna richiama 65 mila medici e infermieri in pensione

Le autorità britanniche hanno deciso di richiamare oltre 65’000 tra medici e infermieri in pensione per far fronte alla pandemia di coronavirus che ha già provocato 144 morti nel Paese. Secondo quanto riporta la Bbc, il Servizio sanitario nazionale (NHS) sta inviando le lettere ai medici e agli infermieri in pensione in Inghilterra e nel Galles. Inoltre, le autorità hanno chiesto a chiunque abbia lasciato la professione medica negli ultimi tre anni in Scozia di ritornare in servizio.

Aumentano i casi in Serbia

In Serbia nelle ultime ore sono stati confermati 15 nuovi casi di contagio da coronavirus, portando il totale a 118. Ne ha dato notizia il ministero della sanità. Dalle 8 di stamane sono chiusi tutti i valichi di frontiera e nessuno, ad eccezione dei camion per il trasporto merci, può più entrare in Serbia. Una ulteriore misura restrittiva questa annunciata ieri sera dal presidente Aleksandar Vucic per arrestare il flusso continuo di serbi che tornano in patria dall’estero, in prevalenza Austria, Italia, Germania, Francia e anche Svizzera.

Negli Usa casi raddoppiati in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno superato i 13 mila casi di contagio da coronavirus: sono 13.133, raddoppiati in sole 24 ore. Il bilancio delle vittime sale a 193 persone. Questo il quadro che emerge dagli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie federali e locali. Il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato a tutti i residenti dello Stato, circa 40 milioni di persone, di stare a casa per contrastare la rapida diffusione dell’epidemia di coronavirus. Da Los Angeles a San Francisco scatta dunque il lockdown. «Dobbiamo piegare la curva. L’isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria», ha detto il governatore.

Tornano a scendere i nuovi casi in Corea del Sud

I nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud sono ritornati a scendere sotto quota 100, a 87, all’indomani dell’impennata inattesa a 152: il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha aggiornato i contagi a 8.652, in base ai dati della fine di giovedì. Sono 3 i nuovi decessi, per 94 totali, in gran parte registrati della popolazione più anziana già affetta da altre gravi patologie, come il cancro. Il tasso di mortalità per gli uomini è dell’1,53%, contro lo 0,81% delle donne: quello complessivo resta poco sopra l’1%.

A Wuhan secondo giorno di fila senza contagi

Wuhan, il focolaio della pandemia del coronavirus, non ha riportato nuovi contagi per il secondo giorno di fila: in tutta la Cina, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati altri 39 casi di infezione importata e 3 decessi, di cui 2 nella provincia dell’Hubei e uno in quella del Liaoning. I casi confermati sono saliti a 80.967 totali, comprensivi di 6.569 pazienti ancora sotto trattamento medico, di 3.248 morti e di 71.150 persone dimesse dagli ospedali, che hanno spinto la quota dei guariti all’87,8%.

Il Brasile vieta l’ingresso ad europei e asiatici

Il Brasile, che ieri ha chiuso le frontiere terrestri, ha deciso di vietare l’ingresso nel Paese ai cittadini dell’Europa e di gran parte dell’Asia. Il provvedimento, che sarà in vigore a partire da lunedì, durerà per 30 giorni e riguarderà le persone non di nazionalità brasiliana che arrivano dall’Unione Europea, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia e Svizzera, così come Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Malesia. Sono esclusi dal divieto le persone che hanno un lavoro qualificato in Brasile o che viaggiano per raggiungere la famiglia.

Argentina in quarantena nazionale

Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato ieri sera a Buenos Aires la realizzazione in Argentina di un ‘isolamento sociale preventivo obbligatorio’, in sostanza una quarantena, a livello nazionale, per contrastare l’espandersi nel Paese del coronavirus, che comincia all’ora 0 di oggi (le 4 italiane) e si concluderà il 31 marzo alle 24. Il rispetto della quarantena, ha sottolineato il capo dello Stato, sarà sorvegliato dalla polizia nazionale e locale e dalle forze armate. La misura si aggiunge ad altri provvedimenti già adottati in passato, come la sospensione delle lezioni fino al 31 marzo, e l’obbligo per tutti coloro che entrano in Argentina dall’estero di mettersi in quarantena per 14 giorni.

Il G7 in videoconferenza

Donald Trump, a causa dell’emergenza coronavirus, ha cancellato il summit dei leader del G7 che era previsto a Camp David nel mese di giugno. Il vertice si svolgerà quindi in videoconferenza, come già accaduto all’inizio di questa settimana. Trump fa anche sapere che organizzerà delle videoconferenze con i leader delle maggiori potenze mondiali anche ad aprile e a maggio.

Anziani contagiati dopo una festa di Carnevale

Divieto di entrata ed uscita dal comune di Fondi, in provincia di Latina, che riduce drasticamente tutte le sue attività, compresa quella del mercato ortofrutticolo, dopo che si sono registrati 40 casi di positività al coronavirus. I contagiati, tutti anziani, avevano preso parte ad una festa di Carnevale. Visto l’aumento dei casi la Regione Lazio stasera ha emanato un’ordinanza che di fatto dispone la chiusura del territorio comunale.

