I democratici «profondamente preoccupati» per le interferenze nelle prossime elezioni di novembre chiedono all’Fbi di essere informati nel dettaglio sulla strategia di difesa del sistema americano. A preoccupare è quello che appare come uno «sforzo concertato di interferenze» che ha nel mirino il Congresso.

Secondo quanto riferito dai democratici, la presunta campagna in atto punta «amplificare la disinformazione per influenzare l’attività del Congresso, il dibattito pubblico e le elezioni presidenziali di novembre» - si legge in una lettera invitata all’Fbi.