Ai deputati britannici è stata offerta una scorta per gli incontri elettorali nella loro circoscrizione dopo l’assassinio, proprio in una di queste circostanze, del parlamentare conservatore David Amess.

È quanto si legge in una lettera congiunta della ministra degli Interni, Priti Patel, e dello Speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, in cui si sottolinea l’importanza di difendersi da una «piccola minoranza di individui ostili».

Proprio ieri è stato incriminato per omicidio e terrorismo Ali Harbi Ali, il 25.enne londinese di origine somala che una settimana fa aveva accoltellato a morte Amess nell’Essex (sud Inghilterra). È anche emerso che il killer, mosso dall’estremismo di stampo jihadista, da due anni pianificava di uccidere un parlamentare di Westminster, e prima di Amess, ne aveva presi di mira altri due.

Per i deputati, che difficilmente accetteranno l’offerta, vista la lunga tradizione di incontrare gli elettori faccia a faccia e senza scorta, sarà disponibile «un agente di sicurezza addestrato e accreditato» per seguirli nel corso delle cosiddette «surgery», i periodici meeting molto importanti per la carriera politica di un parlamentare legata al proprio collegio elettorale.