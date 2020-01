«Fatemi capire, i primi due casi di coronavirus sono sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio, e senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma. È così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli italiani? La Lega da giorni chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo ‘speculatori’ e sciacalli. Preghiamo Dio che non ci siano disastri ma chi ha sbagliato deve pagare». Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini in una serie di tweet a proposito dei due casi accertati di coronavirus in Italia. Salvini già ieri era stato critico nei confronti del governo con un post su Facebook, suscitando subito accese polemiche.

Zingaretti: «Seguiamo la situazione minuto per minuto»

Intanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in costante contatto con il governo, sta seguendo minuto per minuto le evoluzioni relative all’emergenza coronavirus. Questa mattina si è tenuto un vertice nella sede della Regione Lazio con l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, per fare il punto su tutte le misure messe in atto e le eventuali altre azioni da intraprendere, soprattutto alla luce delle ultime evoluzioni.

«Ringrazio tutti gli operatori e i medici del Sistema Sanitario Regionale, che in questi giorni stanno affrontando con professionalità e serietà l’emergenza in atto. Un particolare ringraziamento va a tutto il personale dell’Istituto Spallanzani di Roma per il grande sforzo messo in campo per far fronte a questa emergenza», ha detto Zingaretti.

Cresce la preoccupazione a Roma

Cresce la preoccupazione a Roma per il possibile diffondersi del coronavirus, dopo che due turisti cinesi che soggiornavano all’Hotel Palatino sono risultati colpiti dall’agente patogeno. C’è infatti un ulteriore caso sospetto, quello di un uomo che quasi sicuramente è venuto in contatto con la coppia asiatica, pur se non si sa ancora se direttamente o indirettamente, avendo frequentato - si suppone - gli stessi ambienti.

Si tratta di un 42.enne rumeno - come riferisce il Corriere della Sera - che lavorava all’Hotel Palatino.

