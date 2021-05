I due vaccini contro il Covid-19 sviluppati da Sinopharm China National Biotec Group hanno prevenuto le infezioni sintomatiche nella misura, rispettivamente, del 72,8% e del 78,1%, in gran parte in linea con quanto annunciato in precedenza dalla casa farmaceutica statale cinese.

Si tratta dei risultati di uno studio pubblicato il 26 maggio sulla prestigiosa rivista medica statunitense Journal of the American Medical Association (JAMA), che per la prima volta contiene i risultati dettagliati della sperimentazione in fase avanzata basata su 40’832 volontari provenienti da Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Egitto e Giordania.

Nessuno dei volontari a cui è stato somministrato un vaccino ha sviluppato una malattia grave, rispetto a due di quelli a cui è stato somministrato un farmaco placebo, secondo la metodologia di test usata. I vaccini cinesi, compresi quelli di Sinopharm e Sinovac Biotech, altro produttore farmaceutico con sede a Pechino, sono stati i pilastri della politica del Dragone a favore dei Paesi in via di sviluppo, dall’Ungheria e Serbia alle Seychelles e Perù.

In generale, le immunizzazioni sono state esaminate e i loro produttori sono stati criticati per non aver condiviso dati adeguati sulla sicurezza e l’efficacia dei sieri made in China. La mancanza di trasparenza ha alimentato i dubbi sulla capacità dei prodotti di contenere il Covid, soprattutto dopo che i contagi hanno continuato a crescere in Paesi come le Seychelles e il Cile che li hanno utilizzati su vasta scala a copertura di una quota considerevole della loro popolazione.

Lo studio pubblicato su Jama ha rivelato anche alcune limitazioni nella fase di sperimentazione: il test è stato fortemente sbilanciato verso gli uomini, che rappresentavano quasi l’85% del campione. Meno del 2% aveva 60 anni o più e la maggior parte era sana. Di conseguenza, ci sono poche prove sull’efficacia e la sicurezza tra le donne, gli anziani e le persone con malattie croniche o serie.

Tuttavia, l’Oms ha autorizzato uno dei vaccini anti-Covid di Sinopharm all’inizio di maggio, aprendo la strada a una più ampia distribuzione nel mondo attraverso il programma Covax che fornisce l’accesso a vaccini sicuri ed efficaci.

I dettagli chiave su Sinovac, invece, sono stati rilasciati in formato prestampato, senza una revisione formale o una pubblicazione: il vaccino deve ancora ottenere il via libera dall’Oms, sebbene più di 380 milioni di dosi siano state distribuite in tutto il mondo.

