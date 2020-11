Il primo twitter di congratulazioni alla Pfizer dopo l’annuncio dell’efficacia del nuovo vaccino è stato, ieri mattina, quello di Donald Trump. E subito a ruota è arrivato un analogo messaggio di Mike Pence, che ha attribuito il successo all’azione della Casa Bianca contro la COVID. In una giornata che ha visto le contemporanee riunioni delle due task force incaricate di combattere la pandemia, quella di transizione di Joe Biden e quella presieduta, per la prima volta dopo diverse settimane, da Mike Pence, i due twitter hanno offerto un’immagine simbolica e immediata dei dilemmi che una confusa e frustrata Casa Bianca sta cercando in questo momento di risolvere. Per Trump, che non aveva certo nascosto la sua speranza di poter vantare l’arrivo del vaccino come un successo della sua amministrazione...