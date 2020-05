I francesi si godono il primo weekend di libertà

Dopo 55 giorni di lockdown, i francesi hanno vissuto il primo weekend di libertà, anche se condizionata alle regole della fase 2, raggiungendo spiagge, boschi, agriturismo e le seconde case, o visitando i siti turistici che hanno riaperto, come il Mont Saint-Michel o la cattedrale di Chartres.

Macron intanto guarda al futuro e spera che nella seconda parte del mandato non dovrà far fronte a nuove emergenze, dopo terrorismo, gilet gialli, scioperi contro le riforme e coronavirus. Il suo partito, però, sta per perdere la maggioranza assoluta in parlamento per la fuoruscita imminente di una cinquantina di deputati.

La situazione sembra sotto controllo con 25 nuovi focolai già individuati e testati e una velocità di crociera di 50.000 tamponi al giorno. Ma lo spettro di una seconda ondata del virus è sempre presente, anche se lo stato d’animo generale è decisamente orientato all’ottimismo.

Tanto che anche i severissimi francesi - in Europa i più duri contro i propri governanti per la gestione della crisi - danno ora più fiducia a Emmanuel Macron ed Edouard Philippe, con 5 punti in più di popolarità al governo rispetto a 2 settimane fa.

Si parla di vacanze sicure, almeno in Francia, e di frontiere di Schengen riaperte e quasi ovunque senza più bisogno di quarantena.

Nel governo si fa inoltre sempre più strada il progetto di far svolgere il secondo turno delle elezioni dei sindaci - il primo provocò polemiche a non finire, con Macron che ne confermò la tenuta a soli due giorni dal lockdown - probabilmente il 28 giugno.

I francesi erano numerosi oggi sulle spiagge - anche se nel rispetto della regola del «movimento» (non è consentito fare semplicemente picnic o prendere il sole) - nei boschi, nelle case di campagna e nelle seconde case. Ovviamente entro i 100 km dal domicilio, questo il limite imposto.

Un orientamento «verde» che sembra ispirare anche parte della maggioranza, con diverse decine di deputati de La Republique en Marche che si apprestano a migrare in un nuovo gruppo ispirato a ideali soprattutto ecologici.

Sarebbe il nono gruppo parlamentare in Assemblée Nationale, ma soprattutto sarebbe la fine della maggioranza assoluta detenuta dal partito del presidente, che scenderebbe sotto quota 289 e si fermerebbe a 286. E dovrebbe contare per far approvare le leggi, oltre che sui fuorusciti, sugli alleati centristi del MoDem.

Non il viatico migliore per un Macron che, secondo fonti a lui vicine citate oggi da Le Journal du Dimanche, immagina di essere «per la prima volta non nella necessità di far fronte a una crisi immediata, ma proiettato a lungo termine: nella preparazione del futuro».

©CdT.ch - Riproduzione riservata