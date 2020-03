«Circa 1,5 milioni di europei sono lavoratori frontalieri: devono poter raggiungere il loro posto di lavoro in modo rapido malgrado le restrizioni adottate da alcuni Stati membri alle frontiere interne, per limitare il diffondersi del coronavirus». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen rivolge il suo invito ai Governi, in un videomessaggio su Twitter.