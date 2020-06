I funerali di George Floyd, l’afroamericano ucciso sotto arresto a Minneapolis , si terranno giovedì. Lo ha annunciato il governatore del Minnesota Tim Walz, che ha inoltre esteso il coprifuoco a Minneapolis e a St. Paul per altri due giorni, d’intesa con i rispettivi sindaci, sull’onda delle proteste nel Paese.

Riguardo al funerale, «sarà un evento importante sia per la città di Minneapolis e il suo Stato sia per la nazione guardare la celebrazione di una vita che è stata strappata davanti a noi, un’opportunità per la leadership», ha detto Walz.