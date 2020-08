Lo spiegano sulla rivista Nature Climate Change i ricercatori della British Antarctic Survey. Le precedenti proiezioni dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) dell’Onu davano la persistenza dei ghiacci marini in estate su un’area di un milione di chilometri quadrati fino almeno al 2050 o oltre il 2100, ma quest’ultima analisi mostra che anche nel miglior scenario possibile, i ghiacci artici marini non raggiungeranno questo traguardo, e potrebbero sparire prima della metà del secolo.