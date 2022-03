I giornalisti anti-Ucraina che in realtà non esistono

Uno si chiama Vladimir Bondarenko. È un ex ingegnere aeronautico e blogger di Kiev. Su Ukraine Today è solito pubblicare contenuti critici, per non dire peggio, verso le autorità ucraine. Irina Kerimova, invece, è un’insegnante di chitarra di Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, tristemente nota per i recenti bombardamenti nei quali sono rimasti coinvolti diversi civili. Funge da caporedattrice del sito e, pure lei, ama la propaganda anti-governativa.

Fino a qui, bene o male, niente di particolare. Tuttavia, al puzzle manca un tassello importante: Bondarenko e Kerimova, in realtà, non esistono. Sono il frutto di un’operazione (finissima) di intelligenza artificiale. Lo ha reso noto il giornalista della NBC Ben Collins, che al tema ha dedicato un thread su Twitter.

«L’Ucraina crollerà»Stupefacente...