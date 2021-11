«Saltiamo un giorno di scuola per insegnare a voi una lezione», recitava un cartello nel lungo corteo dei Fridays for Future che ha percorso Glasgow partendo da un parco a un chilometro dalla sede della COP26. È stata la prima delle due grandi manifestazioni in programma per protestare contro la lentezza dell’azione globale per il clima. Ieri hanno sfilato decine di migliaia di persone arrivate da tutta Europa, oggi ci sarà il secondo corteo, il Global Day of Action for Climate Justice, che si prevede ancora più partecipato e che desta più timori per l’ordine pubblico. La manifestazione di ieri è stata invece pacifica e colorata, ma anche piena di rabbia e di scontento per come procedono i lavori all’interno dello Scottish Event Center. «Festival del greenwashing». «Esercizio di pubbliche relazioni»....