Da Parigi a Sydney, passando per Roma e Atene. Sono migliaia le persone scese in piazza per protestare contro le misure sanitarie imposte per arginare la ripresa dei contagi. In Europa, nel mirino è finito il green pass, diventato obbligatorio in Francia e in Italia. Milano e Roma, ma anche le altre principali città italiane sono state invase sabato pomeriggio da un fiume di persone riunite per far sentire la propria voce contro quello che definiscono «un passaporto di schiavitù». Situazione simile in Francia, dove 160 mila persone hanno manifestato contro la linea del Governo di Macron, bollata come «dittatura sanitaria». In Grecia, le proteste contro la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario sono sfociate in scontri contro la polizia, mentre in migliaia sono scesi in strada...