Circa il 25% di tutte le specie animali e vegetali sono a rischio estinzione, con l’80% che vive nelle foreste. C’è grande aspettativa per la Cop15, la conferenza mondiale delle Nazioni unite sulla biodiversità la cui prima sessione è in programma a Kunming (Cina) dall’11 al 15 ottobre (online) e la seconda dal 25 aprile all’8 maggio 2022 (in presenza).