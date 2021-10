Ha preso il via alle 10, alla Nuvola dell’Eur a Roma, il summit del G20, con l’arrivo dei leader accolti dal premier italiano Mario Draghi, incentrato sui temi della lotta alla pandemia e soprattutto dei cambiamenti climatici, nodo centrale da sciogliere. Alle 11.45 al via la prima sessione su «Economia e salute globale». Alle 15 è in programma l’evento a margine «Sostenere le Pmi e le imprese femminili per crescere meglio». Speaker d’eccezione la regina Maxima dei Paesi Bassi, avvocato speciale del segretario generale della Nazioni Unite per il finanziamento inclusivo per lo sviluppo (Unsgsa).

«È bello vedervi, dopo che la comunità globale ha affrontato la pandemia, la COVID ci ha diviso, come il protezionismo e il nazionalismo». Sono queste le parole con cui il premier italiano Mario Draghi ha aperto il G20 di Roma. «Possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo», ha aggiunto. «Il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. In molti sensi è l’unica risposta possibile, dalla pandemia, al clima, alle tassazioni. Non è un’opzione. Dobbiamo superare le nostre differenze e ritrovare lo spirito di questo consesso». «Stiamo costruendo un nuovo modello economico e il mondo sarà migliore», ha inoltre assicurato il premier italiano.

Al termine della prima giornata, lappuntamento ^è con la cultura per i capi di Stato e di governo che, a partire dalle 19.00, si godranno una blindatissima visita alle Terme di Diocleziano prima di spostarsi al Quirinale per la cena con il presidente Sergio Mattarella.

A margine della plenaria sono previsti incontri e bilaterali, tra cui quello del premier Draghi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e quello sull’Iran tra i presidenti Joe Biden, Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel e il premier Boris Johnson.

Energia

Joe Biden intende sollevare oggi al G20 di Roma lo squilibrio a breve termine della fornitura e della domanda nel mercato globale dell’energia e sottolineare l’importanza di trovare maggiore equilibrio e stabilità’, sia nel mercato del petrolio che in quello del gas. Lo ha detto un alto dirigente dell’amministrazione USA in una press call, precisando che non sarà chiamata in causa l’OPEC. «Ma abbiamo una voce e intendiamo usarla su una questione che ha conseguenze sull’economia globale come i prezzi dell’energia», ha aggiunto.

La lettera dei reali

Harry e Meghan, i duchi del Sussex, hanno sottoscritto una lettera ai leader del G20 riuniti a Roma affinché agiscano insieme ed immediatamente per mettere fine alla pandemia da COVID-19. La lettera aperta, firmata dal direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, dal presidente di Save the Children Inger Ashing e dai capi di altre ONG, chiede in particolare che ai paesi poveri siano consegnate le dosi di vaccino promesse già al G7 di giugno. «Anche le case farmaceutiche hanno fatto la stessa promessa - si legge nella lettera, diffusa dalla stampa britannica - Ma mentre molte nazioni non hanno neanche abbastanza vaccini per il personale sanitario, il mondo si chiede: dove sono quelle dosi?». «Dei circa 7 miliardi di dosi di vaccino inoculate, solo il 3% ha raggiunto le persone che vivono nei paesi a basso reddito. Il resto dov’è?», si aggiunge nel messaggio. I duchi del Sussex avevano già chiesto con forza più equità nella campagna vaccinale globale durante una visita a New York lo scorso mese.

UE-Africa

Un nuovo partenariato tra l’Europa e l’Africa, fondato su basi di reciprocità, sarà una delle priorità della presidenza di turno Ue della Francia. È con l’obiettivo di preparare il vertice UE-Africa, che si terrà durante il semestre francese, che il presidente Emmanuel Macron ha deciso di organizzare una prima riunione informale oggi a Palazzo Farnese, a margine del G20. La presidenza di turno di Parigi, fa sapere l’Eliseo, intende approfondire la cooperazione euro-africana sulle sfide globali, ma anche nei settori economici, dei trasporti e della sicurezza. Nelle intenzioni della Francia, questo nuovo partenariato UE-Africa «potrà basarsi sui forti legami umani che esistono tra i due continenti, e sulla vitalità delle società civili europee e africane, come mostrato nel vertice Africa-Francia dello scorso 8 ottobre a Montpellier».

Cina e Taiwan

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avvertito gli Stati Uniti e i suoi alleati di non «interferire» negli affari di Taiwan, altrimenti «pagheranno sicuramente un prezzo». Wang ha parlato poco prima dell’inizio del G20 a Roma, a cui partecipa in rappresentanza del presidente Xi Jinping (che interverrà in video ai lavori dei leader). In una nota pubblicata oggi sul ministero degli esteri cinese, rilanciata dai media USA, Wang afferma: «Recentemente, Stati Uniti e altri paesi hanno tentato di ottenere una svolta su Taiwan, in contrasto con le garanzie politiche date quando hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Cina». Wang ha risposto a una domanda sugli sforzi di Stati Uniti e di altri Paesi di sostenere una maggiore partecipazione di Taiwan alle Nazioni Unite e alla comunità internazionale. «La storia e la legge di ‘’Una sola Cina’’ sono incontestabili e il progresso degli 1,4 miliardi di abitanti della Cina nel promuovere la riunificazione pacifica della madrepatria è inarrestabile», ha affermato Wang, secondo quanto riporta Bloomberg. All’inizio della settimana Pechino aveva già avvertito Washington che il suo sostegno a Taiwan avrebbe comportato «enormi rischi» per le relazioni tra le due principali potenze mondiali.

Parità sui vaccini

«Alcuni paesi adottano un approccio protezionistico nei confronti dei vaccini per la COVID e non sono disposti a riconoscere e registrare i vaccini. L’OMS deve aumentare la velocità con cui analizza e autorizza i vaccini e le terapie contro la COVID». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al G20 in teleconferenza. «Prima questo avverrà e prima riusciremo a far ripartire l’economia, ad esempio nel settore del turismo», ha aggiunto. Putin ha inoltre affermato che «i massicci deficit di bilancio di molti Paesi avanzati, Usa in testa, sono alla base delle spinte inflazionistiche globali di medio termine e dunque dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Questo pone un rischio per gli imprenditori e causa un aumento dell’ineguaglianza, dunque dovremmo stabilizzare le politiche monetarie e di bilancio».

Anche il presidente cinese Xi Jinping, dopo Vladimir Putin, ha chiesto la parità di trattamento dei diversi vaccini contro la COVID-19 e il riconoscimento reciproco in conformità con l’autorizzazione dell’Organizzazione mondiale della sanità. «La formazione di blocchi esclusivi o addirittura la definizione di linee ideologiche causerà non solo divisioni, ma creerà più ostacoli all’innovazione scientifica e tecnologica», ha aggiunto Xi in collegamento video al G20 di Roma. Xi ha invitato il G20 a unire le forze per liberare il potenziale di una crescita guidata dall’innovazione con regole basate su un’ampia partecipazione.

