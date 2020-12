«Il vaccino è l’oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate; con la diffusione dei vaccini la criminalità aumenterà drasticamente»: lo ha detto Jürgen Stock, segretario generale dell’organizzazione internazionale Interpol, in un’intervista al settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche.

«Vedremo furti in magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini; la corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso» ha continuato Stock, poliziotto tedesco alla testa dell’Interpol dal 2014.