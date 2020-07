(Aggiornato alle 00.20) Si avvicina l’intesa al vertice europeo sul Recovery Fund. Il traguardo però non è ancora raggiunto perché, come recita l’adagio europeo, «nulla è concordato fino a quando tutto è concordato».

La cautela è di dovere, come ha sottolineato Emmanuel Macron. Ma il «quadro per un possibile» compromesso c’è, ha evidenziato Angela Merkel. Una cornice disegnata a costo di un’estenuante mediazione, che la tedesca e il francese hanno compiuto prendendo per mano il presidente del Consiglio Charles Michel, anche lui «convinto» che un risultato sia alla portata, nonostante «gli ultimi passi siano i più difficili».

Un punto fermo è stato messo sulla madre di tutte le battaglie, il Recovery Fund. La dotazione complessiva del piano per sostenere i Paesi più colpiti dal passaggio della Covid-19 resta fissata a 750 miliardi di euro.

E dopo varie oscillazioni (da 500 a 450, a 400) l’asticella della quota di sussidi si è fermata a 390 miliardi di euro, con la Resilience e Recovery Facility - il cuore del Fondo per il rilancio economico che viene allocato direttamente ai Paesi secondo una precisa chiave di ripartizione - a 312,5 miliardi (un po’ più dei 310 previsti dalla Commissione, un po’ meno dei 325 della proposta Michel di sabato).

La sforbiciata riduce invece i trasferimenti spacchettati tra i programmi, 77,5 miliardi (rispetto ai 190 miliardi pensati dalla Commissione). Tra le altre voci, a farne le spese, anche il Fondo a sostegno della transizione verde.

Il bilancio europeo 2021-2027 resta fissato a 1.074 miliardi di impegni. Ma vengono accontentati i cosiddetti Paesi «frugali» con i rimborsi. Alla Danimarca vanno 322 milioni annui di rimborsi; all’Olanda 1,921 miliardi; all’Austria 565 e alla Svezia 1,069 miliardi.

Risolta anche la spinosa questione della governance sull’attuazione delle riforme dei piani nazionali che dovranno essere presentati dai Paesi per avvalersi delle risorse. La chiave di volta è stato un super-freno di emergenza emendato, oggetto di un negoziato durissimo tra il premier italiano Giuseppe Conte e quello olandese Mark Rutte.

In sostanza, i piani presentati dagli Stati membri saranno approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata, in base alle proposte presentate dalla Commissione. La valutazione sul rispetto delle tabelle di marcia e degli obiettivi fissati per l’attuazione dei piani nazionali sarà affidata al Comitato economico e finanziario (Cef), gli sherpa dei ministri delle Finanze.

Se in questa sede, «in via eccezionale», qualche Paese riterrà che ci siano problemi, potrà chiedere che la questione finisca sul tavolo del Consiglio Europeo prima che venga presa qualsiasi decisione.

Restano tuttavia ancora delle insidie. Per questo, nonostante gli slittamenti della plenaria per lasciar spazio al lavoro di tessitura, alla ripresa dei lavori i 27 leader si sono ritrovati ancora una volta a negoziare, con la prospettiva di scivolare nella notte e trasformare questo summit nel più lungo in assoluto della storia dell’Unione. Un vertice che verrà comunque ricordato come spartiacque per la decisione di mettere in comune il debito.

In tarda serata si è sbloccato uno dei primi punti caldi. La soluzione sul rispetto dello stato di diritto al vertice dei leader UE, è stata adottata da tutti i capi di Stato e di governo ad acclamazione. Assieme all’ammontare degli aiuti a fondo perduto, alle procedure della relativa 'governance', all'entità dei rimborsi ad alcuni Paesi, al legame tra erogazione dei fondi europei e all'ampiezza del bilancio UE 2021-2027, la questione dello stato di diritto era uno dei punti controversi alla vigilia del vertice. Ma di cosa si tratta esattamente? Moltissimi Stati UE sarebbero d'accordo a introdurre una procedura che possa bloccare l'erogazione dei fondi UE a quei Paesi - oggi Ungheria e Polonia - finiti sotto esame per il sospetto di non rispettare i principi dello stato di diritto. Budapest e Varsavia non vogliono sentirne parlare.

