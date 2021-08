I macchinisti «scioperano per i loro stipendi e per proteggere le loro pensioni», ha affermato Claus Weselsky, leader del sindacato, in una conferenza stampa.

Il GDL convoca così un secondo sciopero dopo quello di dieci giorni fa: lo stop alla circolazione dei treni merci partirà domani alle 17.00, quello dei treni passeggeri lunedì alle 2.00 e finirà mercoledì alle 2.00. La mobilitazione ha un impatto notevole, perché avviene in giorni in cui in diversi Länder i tedeschi sono ancora in ferie e si spostano per le vacanze.