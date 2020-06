In polemica con la decisione del governo di Jair Bolsonaro di cambiare il criterio di conteggio dei dati sul coronavirus, alcuni mezzi di informazione locali hanno deciso di costituire un consorzio per divulgare un bilancio parallelo a quello ufficiale.

Fanno parte del consorzio i quotidiani O Globo, Extra, Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, oltre che i portali di notizie G1 (della Rede Globo) e Uol (del gruppo Folha). Tutti questi veicoli di stampa sono alternativamente entrati in rotta di collisione con il presidente, che in più occasioni li ha accusati di divulgare fake news sul suo conto.

In base alle cifre raccolte da questi media, il Brasile ieri ha registrato 849 nuovi decessi per la Covid-19, mentre per il governo sarebbero stati 679, mancando all’appello i dati degli Stati di Santa Catarina (sud) e Alagoas (nord-est).