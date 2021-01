Nel «mare bianco» al confine settentrionale della Bosnia sono bloccati in migliaia. Non possono proseguire, respinti dalla polizia di frontiera croata, né tornare indietro. Le loro vite sono una quarantena senza fine. Da trascorrere stipati nei campi governativi o, come sta avvenendo dopo il rogo che ha distrutto il campo di Lipa, in tendopoli di fortuna nei boschi, lontano dai centri abitati. «Una catastrofe umanitaria», l’ha definita l’Organizzazione internazionale per i migranti. Bruxelles tentenna, mentre il Governo di Sarajevo fatica a fornire una risposta all’emergenza, diventata negli ultimi mesi via via sempre più grave. Mentre aspettano una risposta dall’Europa, i profughi possono contare solo sull’aiuto dei volontari delle ONG e della Croce rossa. Restano lì, abbandonati nelle zone...