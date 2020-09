Il gruppo dell’AfD è arrivato alla decisione dopo che ieri sera è stato trasmesso un documentario sull’emittente ProSieben girato lo scorso febbraio nel quale il portavoce, il 44.enne Christian Lueth, avrebbe detto al giornalista a proposito dell’immigrazione: «Noi possiamo sempre sparargli dopo, non è un tema, oppure li gasiamo, come vuoi, per me è uguale». L’uomo avrebbe poi aggiunto di aver più volte parlato con Gauland del fatto che «tanto peggio va la Germania, tanto meglio per l’AfD».