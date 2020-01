(Aggiornato 17.15) - Soldati della Guardia nazionale bolivariana e della Polizia nazionale in Venezuela stanno presidiando l’area del Palazzo legislativo federale a Caracas, sede dell’Assemblea Nazionale. La misura giunge in vista della sessione del Parlamento convocata per oggi da Juan Guaidó, autoproclamato presidente ad interim del Paese e capo dell’opposizione.