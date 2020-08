(Aggiornato alle 14.39) Sono 154 i morti e 60 i dispersi per la gigantesca esplosione che ha devastato martedì interi quartieri di Beirut, secondo un nuovo bilancio fornito oggi dal ministero della Sanità libanese. I feriti sono circa 5.000, di cui 120 in condizioni critiche. Delle 154 vittime finora accertate, 25 non sono ancora state identificate, mentre 43 sono siriani, come ha reso noto oggi l’ambasciata siriana in Libano.

Dei 60 dispersi, almeno 10 dovrebbero trovarsi nell’area del porto il luogo dell’esplosione. «Stiamo trovando brandelli di corpi, ma speriamo ancora di trovare superstiti», ha detto all’ANSA il generale Jean Nohra, responsabile dell’esercito libanese per le operazioni di soccorso.

Manifestanti già presenti in Piazza dei Martiri

Intanto molte persone si stanno già radunando sulla Piazza dei Martiri a Beirut in vista della manifestazione (in programma alle 16 locali, le 15 in Svizzera) indetta da diversi gruppi di attivisti per protestare contro l’inefficienza e la corruzione del sistema politico. Sulla piazza si respira già aria di tensione, dopo le proteste dei giorni scorsi che hanno portato tra l’altro a scontri tra manifestanti e polizia davanti al Parlamento nella notte tra giovedì e venerdì. Nel grande spazio, già teatro di diversi raduni di massa a partire dall’ottobre scorso per protestare contro la disastrosa crisi economica, sono stati allestiti dei gazebo e le fotografie di molte delle vittime sono state incollate alla base del monumento ai martiri. Ieri attivisti di vari comitati di protesta hanno percorso in auto le strade dei quartieri semidistrutti lanciando appelli con megafoni e distribuendo volantini per chiamare i cittadini a partecipare in massa alla manifestazione odierna.

Quattro deputati si dimettono per protesta

I tre deputati libanesi del partito della Falange dell’ex presidente Amin Gemayel si sono dimessi in segno di protesta dopo la devastante esplosione di martedì a Beirut, che ha provocato anche la morte del segretario generale, Nizar Najarian. Lo riportano i media libanesi. La stessa decisione è stata annunciata da Paola Yacoubian, nota ex giornalista televisiva e deputata indipendente eletta nelle legislative del 2018 come rappresentante del movimento di protesta contro la corruzione del sistema politico nazionale. Nei giorni scorsi si era dimesso con una dichiarazione in diretta televisiva anche un altro deputato, Marwan Hamadeh, del Partito socialista progressista, che fa capo allo storico leader druso Walid Jumblatt. Sami Gemayel, uno dei tre deputati della Falange dimessosi oggi, partecipando ai funerali del segretario Najarian ha invitato tutti i colleghi parlamentari a dimettersi.

Morta la moglie dell’ambasciatore olandese ferita dall’esplosione

Prima vittima olandese nell’esplosione di Beirut: è morta la moglie dell’ambasciatore dell’Olanda in Libano, ferita gravemente nell’esplosione di martedì scorso mentre era nel salotto della sua residenza assieme al marito. Lo riportano i media dei Paesi Bassi. Hedwig Waltmans-Molier aveva 55 anni ed era una dipendente del ministero degli esteri olandese. La coppia era tornata in Libano la scorsa settimana dopo le vacanze.

