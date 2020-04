Una indagine del quotidiano «L’Eco di Bergamo» condotta insieme all’agenzia di analisi dati InTwig ha fatto emergere che nella Bergamasca i morti per coronavirus sarebbero molti di più rispetto ai 2.060 ufficiali (con 8.803 contagiati). Il numero reale dei morti per il Covid-19 nella provincia di Bergamo sarebbe almeno 4.500 in un mese su un totale di 5.400 deceduti.