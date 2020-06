«Azioni codarde e inqualificabili». Così uno dei nipoti di Winston Churchill, sir Nicholas Soames, ha definito in un’intervista al Daily Telegraph gli attacchi alla statua di suo nonno.

L’ex sottosegretario conservatore ha accusato «anarchici ed estremisti di sinistra di aver strumentalizzato la protesta» del movimento Black Lives Matter per deturpare la statua di Churchill nella piazza del Parlamento con l’insulto «razzista».

Monumento che per la sorella di sir Nicholas, Emma Soames, forse sarebbe più sicura in un museo. «E’ estremamente triste vedere come mio nonno, che ha unificato un Paese, sia diventato una sorta di icona controversa», ha detto alla Bbc rivelando di essere rimasta «scioccata».