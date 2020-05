«Le restrizioni ai viaggi ed i controlli alle frontiere interne dell’UE dovrebbero essere gradualmente revocati se gli sviluppi epidemiologici proseguono con l’attuale trend positivo e quando ci sarà un livello sufficientemente basso. Se questo non è subito possibile, le restrizioni ai viaggi ed i controlli alle frontiere dovrebbero essere revocati per le regioni, le aree e gli Stati membri con un’evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica abbastanza simile». Lo ha annunciato la Commissione europea presentando il pacchetto di raccomandazioni su turismo e trasporti.

Quando un paese decide di revocare le restrizioni alle sue frontiere, apre le porte a tutti i cittadini residenti negli Stati UE che si trovano nell’analoga situazione epidemiologica, senza discriminare sulla base della cittadinanza o del loro passaporto, ha spiegato la commissaria europea agli affari interni, Ylva Johansson, sottolineando l’importanza di un coordinamento al livello europeo. «Inoltre - ha indicato - un paese può decidere di aprire solo una parte delle sue frontiere».

No a posti vuoti su aerei

La commissaria europea ai trasporti, Adina Valean, ha spiegato che «in questo momento non raccomandiamo in maniera specifica di avere dei posti vuoti sugli aerei» come misura di sicurezza legata al contenimento del contagio di Covid-19, «tuttavia raccomandiamo d’indossare una mascherina e altri dispositivi di protezione, sia ai passeggeri che all’equipaggio, e abbiamo stabilito altri protocolli relativi all’imbarco e al disimbarco dei passeggeri».

L’Easa (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e l’Ecdc (Agenzia Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie) presenteranno «nelle prossime settimane» ulteriori linee guida tecniche per «facilitare un approccio coordinato e assistere le autorità nazionali».

Più in generale, per garantire la sicurezza dei trasporti pubblici nell’Ue nei prossimi mesi la Commissione europea raccomanda di vietare la vendita a bordo di cibi, bevande e altri prodotti per limitare al minimo il contatto fisico; di incoraggiare i passeggeri ad acquistare i biglietti online; di ridurre il numero di persone a bordo dei mezzi di trasporto per facilitare il distanziamento sociale e, quando questo non è possibile, applicare misure aggiuntive come l’obbligo di portare maschere di protezione; di fornire ai lavoratori del settore materiale protettivo adeguato; di promuovere l’installazione di barriere fra i passeggeri e i conduttori; di mettere a disposizione dei gel disinfettanti sia sui mezzi pubblici che negli hub come stazioni e aeroporti.

Procedura d’infrazione contro 12 Stati per voucher

Da parte sua la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager, che è anche commissaria alla concorrenza, si è espressa in merito ai voucher da offrire ai viaggiatori in caso di cancellazione di pacchetti viaggio e servizi di trasporto come voli aerei a causa della pandemia: assicurazione garantita dagli Stati o da assicuratori privati in caso di insolvenza, rimborso automatico entro 14 giorni in caso di mancato riscatto al più tardi dopo 12 mesi e flessibilità sulle modalità di prenotazione.

Per quanto concerne la flessibilità, i buoni «dovrebbero consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni», così come permettere «ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico di qualità equivalente o che comprenda lo stesso tipo di servizi». Inoltre, le compagnie «dovrebbero considerare di estendere la possibilità di utilizzare i voucher con altri enti che fanno parte dello stesso gruppo societario» e i voucher dovrebbero essere «trasferibili a un altro passeggero senza alcun costo aggiuntivo».

«I voucher possono essere un’alternativa valida al rimborso», tuttavia i cittadini hanno il «diritto» primario «di scegliere tra i voucher e il rimborso», ha ricordato la Vestager.

Quest’ultima ha anche annunciato che la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro 12 Stati membri che hanno violato il diritto dei passeggeri al rimborso dopo la cancellazione di un viaggio o di servizi di trasporto come i voli aerei.

«A partire da oggi invieremo delle lettere agli Stati membri che hanno violato questo principio fondamentale», ha detto la Vestager, sottolineando che Bruxelles si attende che «gli Stati membri correggano immediatamente l’azione altrimenti si passa alla fase successiva» della procedura. «I cittadini europei hanno il diritto di ricevere il rimborso, punto e basta», ha aggiunto.

