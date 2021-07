L’estensione del certificato COVID fa discutere, fuori e dentro i nostri confini. Dopo la fuga in avanti del presidente francese Emmanuel Macron - che settimana scorsa nel suo discorso alla nazione ha annunciato (a fronte di un nuovo aumento dei contagi) l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e l’estensione del pass «verde» a molte attività sociali come bar ristoranti oltre che ai trasporti pubblici - il tema è entrato nel vivo anche in Italia, dove ieri pomeriggio si è tenuta la prima attesa cabina di regia in vista delle decisioni governative sul tema.

Il semaforo elvetico

Una questione non solo europea, però. L’ipotesi di un’estensione dell’utilizzo del certificato COVID ha fatto capolino negli scorsi giorni anche nelle dichiarazioni del presidente della commissione federale...