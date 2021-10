Un paradiso fiscale da 367 miliardi di dollari con società di comodo collegate in molti casi a individui o imprese accusate all’estero di agire illegalmente, anche sul fronte del riciclaggio di denaro sporco. Non si tratta di Panama o delle Isole Cayman, ma dello stato USA del South Dakota, nuova frontiera per i professionisti dell’evasione e dell’elusione fiscale. È quanto emerge dalle carte dall’inchiesta condotta dal Consorzio dei giornalisti investigativi, quella sui cosiddetti Pandora Papers.

Documenti che gettano luce sull’ascesa dello stato del Midwest dove solo nel 2011 il settore delle società fiduciarie contava un giro di affari di appena 75,5 miliardi di dollari. Ma grazie all’aggressiva politica fiscale messa in campo per attrarre capitali esteri il South Dakota negli ultimi dieci anni è diventata la meta preferita dei furbetti del fisco, con oltre 200 società di comodo che fanno da scudo a miliardi di dollari.

Così vi hanno trovato riparo un magnate colombiano o la famiglia dell’ex vicepresidente della Repubblica Dominicana Carlos Morales. Un caso che imbarazza l’amministrazione Biden, anche perché non c’è solo il South Dakota, ma (seppure in misura minore) la Florida, il Delaware, il Texas e altri stati USA.

Compare anche l'ex commissario UE

Tra i documenti ci sono le prove che Dalli (destituito il 15 ottobre 2012 dall’allora presidente della Commissione José Manuel Barroso per il coinvolgimento in un tentativo di corruzione da 60 milioni di dollari per facilitare un’azienda svedese produttrice di tabacco) nel 2016 aveva costituito una società offshore alle Isole Vergini Britanniche grazie allo studio legale Alcogal di Panama. L’ex commissario ha sostenuto che la società era stata creata come contenitore di un pacchetto azionario di una impresa poi mai realizzata. Il politico, che a novembre affronterà il processo per lo scandalo del 2012, tuttavia non ha mai denunciato il possesso della società, poi trasferita alle figlie.