I ricchi americani sono i maggiori evasori fiscali. Il top 1% della popolazione non paga infatti 163 miliardi di dollari di tasse all’anno. È quanto emerge da un rapporto del Tesoro americano riportato dal New York Times, e diffuso mentre si infiamma il dibattito su un possibile aumento delle imposte per i paperoni, per il quale l’amministrazione Biden spinge.

L’agenzia delle entrate americana «per attuare in modo appropriato la legge nei confronti dei ricchi e delle grandi azienda ha bisogno di fondi per assumere e formare il personale, così che sia in grado di decifrare le migliaia di pagine di complicate dichiarazioni dei redditi», si legge nel rapporto del Tesoro, che sostiene così la linea di Joe Biden. Il presidente americano spinge infatti per investimenti nell’Internal Revenue Service in modo che il governo abbia maggiore visione e accesso su eventuali truffe fiscali per l’evasione.