Alcuni partiti di opposizione brasiliani hanno depositato alla Camera dei deputati una «super richiesta di impeachment» nei confronti del presidente Jair Bolsonaro, ritenendolo responsabile di presunta corruzione nell’acquisto di vaccini contro la COVID-19. L’ennesima richiesta di messa in stato di accusa di Bolsonaro non ha tuttavia il sostegno necessario alla Camera per essere approvata.