L’uscita dei cittadini elvetici dall’Afghanistan è avvenuta negli ultimi giorni «in collaborazione con Stati partner», ha indicato all’agenzia Keystone-ATS il DFAE. Di quante persone si tratti e da dove siano passate non è stato comunicato.

L’agenzia di stampa tedesca DPA ha però informato questa sera che quattro svizzeri erano presenti su un volo statunitense per Doha e altri cinque su un volo tedesco per la capitale uzbeka Tashkent.

Da ieri sera non si sono annunciate ulteriori persone. Un commando speciale dell’esercito svizzero lavora a pieno regime per far uscire dall’Afghanistan persone con relazioni con la Svizzera.