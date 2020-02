Tanto che il comune parigino guidato dalla sindaca, Anne Hidalgo, si appella allo Stato affinché «si assuma le proprie responsabilità» per ottenere lo sblocco dei tre inceneritori dell’Ile-de-France, attualmente bloccati dai lavoratori in sciopero.

Nella capitale i cumuli di spazzatura cominciano ad essere visibili anche in zone particolarmente centrali, a due passi dall’Arco di Trionfo o lungo i Campi-Elisi.

La settimana scorsa, il prefetto aveva fatto il necessario per imporre un «servizio minimo» di smaltimento delle immondizie. La raccolta dei rifiuti continua ma gli inceneritori, a rilento, non sono in grado di trattarli tutti.