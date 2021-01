I vaccini sono il tema caldo del momento: proprio oggi, infatti, l’EMA ha dato il via libera a quello di Moderna. Facciamo il punto sulla situazione internazionale con la biologa Barbara Gallavotti (nella foto sotto), dall’appello lanciato da Pfizer-BioNTech sino ai ritardi accumulati in diversi Paesi, a cominciare dai nostri «vicini di casa».

Pfizer-BioNTech ha avvertito che se altri vaccini non saranno approvati subito, non riuscirà a coprire il fabbisogno, ma le cifre ci dicono che le immunizzazioni procedono a rilento.«L’abbiamo sempre saputo che un solo vaccino non sarebbe bastato, quindi non è una sorpresa. Da un lato, abbiamo tutte le ragioni di essere entusiasti: non si era mai vista la messa a punto di un vaccino, e per giunta innovativo, in così breve tempo. Dall’altro, dobbiamo stare...