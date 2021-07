«Quello che volevo io era quello che volevano loro»: così in un nuovo audio mostrato in esclusiva dalla CNN Donald Trump parla dei rivoltosi che il 6 gennaio scorso hanno assaltato la sede del Congresso americano, definendoli «una folla pacifica».

La registrazione si riferisce a un’intervista all’ex presidente per il libro ‘I Alone Can Fix It’ realizzata a Mar-a-Lago dai reporter del Washington Post Carol Leonnig e Philip Rucker.