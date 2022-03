Alcuni coraggiosi manifestanti russi sono scesi in piazza a Mosca e a San Pietroburgo, l’attivista Lev Ponomaryov ha avviato una petizione online contro la guerra, ieri Alexey Navalny ha lanciato su Twitter un appello di protesta. L’ultimo discorso di Putin sembra più un attacco all’Occidente che un attacco all’Ucraina.

Un articolo apparso per errore sul sito dell’agenzia RIA Novosti, con data 26 febbraio, celebrava in anticipo una vittoria della Russia e la caduta dell’Ucraina. L’articolo, dapprima pubblicato e poi cancellato, è stato salvato su web.archive da Thomas de Waal, esperto di Europa dell’est e Caucaso, senior fellow di Carnegie Europe. Il tema principale della pubblicazione era evidenziare come quella che veniva chiamata «operazione militare » rappresentasse una sconfitta per il...