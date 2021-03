L’assalto all’Isola per Pasqua preoccupa i sardi. Per questo motivo è stata lanciata una petizione online che ha già raccolto 25 mila firme per chiedere al presidente Christian Solinas di bloccare l’accesso alle seconde case da parte dei non residenti. In particolare, viene chiesto di varare un’ordinanza che blocchi gli arrivi senza giustificato motivo o necessità e autorizzi solo i ricongiungimenti parentali. La misura che vorrebbero mette in atto i sardi è analoga a quella già presa da Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano e Campania.